مشروع أوروبي بزيادة إنتاج الذخائر لتسريع تسليح أوكرانيا

المفوضية الأوروبية بدورها عرضت مطلع أيار/مايو هذه الخطة بقيمة 500 مليون يورو لتعزيز القدرة على إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي إلى مليون قذيفة في السنة.

ويفترض أن يتيح التمويل المشترك للاستثمارات الصناعية زيادة إنتاج مصانعها في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب مفوض الصناعة، تييري بريتون، وبتمويل من الدول الأعضاء، ستبلغ قدرة الاستثمارات مليار يورو.

النواب الأوروبيون الذين قرروا استخدام إجراء الطوارىء لاعتماد هذا القانون، عليهم الآن بدء مفاوضات مع المجلس (الدول الأعضاء) للتوصل إلى اتفاق بهدف التصويت النهائي في جلسة عامة في تموز/يوليو.

بدوره، قال النائب الروماني كريستيان بويوي (يمين) إن "قرار اليوم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لأمن اتحادنا والدفاع عنه وخصوصا لدعمنا الثابت لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر، سيعزز قدرتنا على الاستجابة للتحديات الأمنية".