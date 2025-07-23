يُهدد استقلالية مكافحة الفساد.. قانون لزيلينكسي يُفجر احتجاجات في كييف

تجمع مئات الأشخاص، معظمهم من الشباب، بالقرب من مقر الرئاسة في العاصمة الأوكرانية كييف للاحتجاج على قانون جديد وقع عليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ويُنظر إلى القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الأوكراني، على أنه يهدد استقلالية الهيئات المختصة بمكافحة الفساد.

أخبار ذات علاقة زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة مع روسيا الأربعاء

وردد المحتجون هتافات "عار، عار"، مطالبين الرئيس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، التي أشارت إلى خروج مظاهرات مماثلة في مدن لفيف وأوديسا ودنيبرو.

وقال رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء: "فعليا، تم إخضاع مؤسستين، المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي المتخصص في مكافحة الفساد، لهيمنة السلطة".

ووقع زيلينسكي على القانون الجديد، رغم تحذير كريفونوس من التوقيع، الذي اعتبره يعرّض مسار أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي للخطر.

ويُتهم الرئيس زيلينسكي منذ فترة طويلة من قبل منتقديه بتبني توجهات سلطوية متزايدة.

ويوم الاثنين، اتخذ جهاز الأمن الأوكراني، الذي يتبع مباشرة للرئيس زيلينسكي، إجراءات ضد موظفين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بتهم من بينها التعاون مع روسيا.