تحذيرات: سقوط أوكرانيا سيفتح شهية الصين لضم تايوان

حذر معهد "دراسة الحرب" الأمريكي من تجميد الكونغرس للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا في الوقت الذي تطالب به كييف بالمزيد منها، وفق ما أورد موقع "بيزنس إنسايدر".

ونقل الموقع عن محللين قولهم إن انتصار روسيا على أوكرانيا، سوف يمكّن الصين من استعراض قوتها على الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفرض مبالغ فلكية كضرائب لتغطية تكاليف الإنفاق الدفاعي الكبير.

وأضافوا أن هذا الانتصار قد يدفع بالصين لمطالبتها بتايوان وتوسيع أراضيها ونفوذها في المنطقة حيث ستضطر أمريكا لنقل قواتها ومقاتلات الشبح إلى أوروبا الشرقية.

وأشاروا إلى أن "للولايات المتحدة مصلحة أكبر مما يعتقدها معظم الناس من الحرب الطاحنة بين روسيا وأوكرانيا".