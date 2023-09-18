روسيا تطالب "العدل الدولية" بإسقاط دعوى أوكرانية ترتبط بـ"الإبادة الجماعية"

وأكدت "كييف" أن "ليس هناك خطر بحدوث إبادة جماعية في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا هناك منذ عام 2014، وأن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بشن حرب لوقف إبادة جماعية مزعومة".

ويواصل مسؤولون روس، اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية، فيما جدَّدت روسيا روايتها بالتأكيد أن "النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدمون اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الموقعة من البلدين، ذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.

ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى الـ27 من سبتمبر/ أيلول إلى حيثيات القضية، وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة.

وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بنية التدمير، الكلي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه".

وقال وكيل روسيا لدى المحكمة، جينادي كوزمين، في بداية جلسة اليوم إن "أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية".

وتابع "هذا وحده ينبغي أن يكون كافيًا لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".