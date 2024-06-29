أوكرانيون يسلكون طريق فرار "مُكلِف" هربًا من التجنيد

يسلك أوكرانيون طريق فرار باهظ التكلفة إلى خارج البلاد، هربًا من التجنيد الإجباري، رغم حظر وطني يمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد.

ومن المتوقع أن تتزايد محاولات الفرار من أوكرانيا بعد اعتمادها أخيرًا، تدابير لتعبئة شاملة جديدة، تسمح للجيش باستدعاء المزيد من الجنود وفرض عقوبات أكثر صرامة على التهرب من التجنيد.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، في الـ24 من شهر شباط/فبراير لعام 2022، يُعتقد أن أكثر من 20 ألف رجل فروا من البلاد لتجنب التجنيد الإجباري، بعضهم سبح وغرق أثناء محاولتهم عبور حدود أوكرانيا إلى رومانيا.

وذكرت الصحيفة أن القوات المسلحة الأوكرانية تُعاني من نقص شديد في الجنود، وهو ما دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في شهر أبريل/نيسان الماضي، على قانون مثير للجدل خفض سن الخدمة العسكرية من 27 إلى 25 عامًا.

وأشارت إلى أنه بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، يمكن أن يفقد المتهربون من التجنيد رخص القيادة الخاصة بهم، وتجميد حساباتهم المصرفية ومصادرة ممتلكاتهم.

لست مخلوقًا للحرب

وبقي ديميترو، المصور البالغ من العمر 31 عامًا من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مختبئًا في شقته، ونادرًا ما يخرج منها، لتجنب تجنيده في الجيش.

ونقلت الصحيفة عن دميترو قوله: "أريد مغادرة البلاد، لا يمكن لعقلي أن يتحمل بقائي عالقًا هنا بعد الآن"، مضيفًا "لم أفكر قط في المغادرة حتى صدور قوانين التعبئة، لكنني لا أستطيع البقاء في شقتي إلى الأبد".