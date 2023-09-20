بوتين: موسكو على تواصل دائم مع أطراف النزاع في قره باغ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن موسكو على تواصل دائم مع جميع أطراف النزاع في إقليم ناغورني قره باغ، معربًا عن أمله بتحقيق السلام.

وقال بوتين خلال الاجتماع "نحن على اتصال وثيق للغاية مع جميع أطراف النزاع مع السلطات في يريفان وستيباناكيرت وباكو".

وأعرب عن أمله أن تتمكن روسيا والأطراف المتنازعة من تحقيق خفض التصعيد في إقليم ناغورني قره باغ، و"نقل حل هذه المشكلة إلى قناة سلمية".

وأشار بوتين إلى أن قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ تعمل بنشاط كبير مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع، وتبذل قصارى جهدها لحماية السكان المدنيين.

وفي سياق آخر، أبلغ بوتين وزير الخارجية الصيني أنه قبل عرض زيارة إلى الصين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.