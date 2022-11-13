أردوغان: انفجار تقسيم "اعتداء إرهابي".. وامرأة قد تكون متورطة

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، الانفجار الذي هز ساحة تقسيم في إسطنبول، بأنه "اعتداء دنيء"، لافتا الى أنه خلف 6 قتلى و53 جريحا.

وقال أردوغان بعد ساعتين من الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال المعروف بشارع تقسيم: "تشير المعلومات الأولية إلى اعتداء إرهابي"، لافتا إلى أن "امرأة قد تكون متورطة"، دون أن يضيف أي تفاصيل.

وبيّن أن الهجوم نُفذ باستخدام قنبلة، مؤكدا أنه "سيتم كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء. ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين".

وتابع: "إن محاولات محاصرة تركيا والأمة التركية بالإرهاب لن تتمكن من تحقيق هدفها لا اليوم ولا غدا".