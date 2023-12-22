تقرير: مساعٍ غربية لمساعدة أوكرانيا بأموال روسية

قال تقرير صحفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقاءها في أوروبا، يناقشون استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز موارد كييف، وكشف عن مساعٍ لتعديلات قانونية لتشريع هذه الإجراءات، وذلك في أعقاب تراجع الدعم الغربي للدولة السوفييتية السابقة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يبحثون إمكانية استخدام ما يزيد عن 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة الموجودة في الدول الغربية "لدعم نضال أوكرانيا ضد الغزو الروسي".

ويشير التقرير إلى أن هذه النقاشات تكثفت بين وزراء المالية والدبلوماسيين والخبراء القانونيين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الحليفة لها، بهدف صياغة استراتيجية بهذا الشأن مع حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط المقبل.