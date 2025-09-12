الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على مسؤولين وكيانات روسية

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد العقوبات التي فرضها على مئات المسؤولين على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، إضافة إلى كيانات روسية بتهمة تأجيج الحرب على أوكرانيا.

وشملت العقوبات التي أقرت بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 أكثر من 2500 شخص وكيان روسي.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن "من المفترض تمديدها كل ستة أشهر بإجماع الدول الـ27، وهي تنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي ومنع الأشخاص من دخول أراضي التكتل".

وأعلنت بريطانيا الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات ذات الصلة بروسيا تستهدف سفنًا تحمل النفط الروسي، بالإضافة إلى شركات وأفراد على خلفية توريد إلكترونيات ومواد كيميائية، ومتفجرات، تستخدم في صنع الأسلحة الروسية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الحزمة رد على اعتداء روسيا في الآونة الأخيرة، وذلك في إشارة إلى ارتفاع عدد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أوكرانيا، في الأشهر القليلة الماضية، وانتهاك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا يوم الأربعاء، بحسب رويترز.

وقالت وزيرة خارجية البلاد الجديدة إيفيت كوبر لدى زيارتها كييف اليوم "التحرك الدولي لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ووقف التدفقات النقدية المهمة التي يحتاجها بشدة لتغطية تكاليف هذه الحرب غير القانونية أمر حيوي".

وأضافت "تشكل هذه العقوبات المرحلة التالية في جهود بريطانيا الرائدة لتكثيف الضغط الاقتصادي إلى جانب دعمنا الأمني".

تستهدف العقوبات الجديدة 70 سفينة أخرى قالت بريطانيا إنها تستخدم لنقل النفط الروسي، و30 شركة وفردًا قالت إنهم ضالعون في تزويد الجيش الروسي بمعدات تستخدم في أنظمة الأسلحة، منها شركة إلكترونيات مقرها الصين، وشركة أخرى في تركيا.