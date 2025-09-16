رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت يؤسس حزبا جديدا

أعلن الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، تأسيس حزب سياسي جديد في إسرائيل يحمل اسم "ياشار"، وفق ما كشفت قناة "كان" العبرية.

وقال آيزنكوت، في تصريح صحفي، إن الحزب الجديد "سيعمل على إصلاح المجتمع الإسرائيلي، وشفائه، وبث الأمل فيه"، مضيفًا أنه "سيضع أمن دولة إسرائيل ومصالحها الوطنية فوق كل اعتبار آخر"، وفق تعبيره.

وكشف أنه سيسعى لـ"إنشاء بديل حكومي واسع النطاق، انطلاقا من الرغبة في ضمان وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وقوية"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "مواطني إسرائيل يستحقون قيادة تخدم الجمهور بنزاهة ومن خلال التزام عميق بالمستقبل المشترك".

من جانبه، رحب زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، بالحزب الجديد، قائلا: "تهانينا للواء غادي آيزنكوت على تأسيس حزب ياشار.. معًا سننجح ونغير مسار دولة إسرائيل"، على حد قوله.

يشار إلى أن اللواء آيزنكوت يعارض بشدة عملية "عربات جدعون 2"، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي اليوم في مدينة غزة، وقد أطلق قبل أيام تحذيرا شديدا من الإقدام على خطة وصفها بالفاشلة، وبأنها تفتقر للأهداف القابلة للتحقيق.