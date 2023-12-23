البيت الأبيض: بايدن تحدث مع نتنياهو حول التطورات في غزة

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه عبر خلال اتصال هاتفي مع جو بايدن، اليوم، عن تقديره لموقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن، في إشارة على ما يبدو إلى مناقشات المجلس بشأن حرب غزة، وفقا لرويترز.

وذكر البيان أن نتنياهو "أوضح أيضا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها بالكامل".