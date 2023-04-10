البنك الدولي: احتجاز روسيا إيفان غيرشكوفيتش "وقاحة"

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، اليوم الإثنين، إن اعتقال روسيا لمراسل "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، "وقاحة"، وانتهاك للحريات الأساسية للصحافة التي تتضمن سلامة الصحفيين.

وقالت وكالات أنباء روسية، يوم الجمعة، إن محققي جهاز الأمن الاتحادي الروسي وجهوا إلى غيرشكوفيتش، الأسبوع الماضي، اتهامات بالتجسس لكن المراسل نفى الاتهامات قائلا إنه يعمل صحفيًا.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في 30 مارس/ آذار، إنه احتجز غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبرج في منطقة الأورال، وتقدم بدعوى قضائية تتهمه بالتجسس لجمع ما قال إنها أسرار دولة عن مجمع صناعي عسكري.