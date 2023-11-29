رئيس "COP 28": نسخة مؤتمر المناخ هذا العام الأكثر شمولا على الإطلاق
أكد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، أن نسخة مؤتمر المناخ في الإمارات هذا العام ستكون الأكثر شمولا على الإطلاق، مشددًا على أن المؤتمر يأتي في ظروف مناخية حرجة.
وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قال الجابر إن هذا العام سيكون مهما جدا فيما يتعلق بمكافحة أزمة تغير المناخ، مضيفًا: "إننا نأمل في إيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية خلال هذه النسخة من مؤتمر المناخ".
ولفت رئيس مؤتمر الأطراف COP 28 إلى أن دولة الإمارات تحركت من الاعتماد على مصدر واحد للدخل إلى مصادر متعددة ومتنوعة، مشددًا على أن "دولة الإمارات لديها بنية تحتية وتكنولوجية متطورة وعلى أعلى مستوى".
وتابع الجابر خلال المؤتمر الصحفي الاستباقي لفعاليات كوب 28: "نسخة مؤتمر المناخ في الإمارات هذا العام ستكون الأكثر شمولا على الإطلاق، ونحن فخورون بجذب العالم لبحث أزمة تغير المناخ، قائلًا: "حتى الآن لدينا أكثر من 97 ألف مندوب مسجل في المنطقة الزرقاء، وسجلنا أكثر من 400 ألف زائر في المنطقة الخضراء".