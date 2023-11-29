رئيس "COP 28": نسخة مؤتمر المناخ هذا العام الأكثر شمولا على الإطلاق

أكد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، أن نسخة مؤتمر المناخ في الإمارات هذا العام ستكون الأكثر شمولا على الإطلاق، مشددًا على أن المؤتمر يأتي في ظروف مناخية حرجة.

وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قال الجابر إن هذا العام سيكون مهما جدا فيما يتعلق بمكافحة أزمة تغير المناخ، مضيفًا: "إننا نأمل في إيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية خلال هذه النسخة من مؤتمر المناخ".