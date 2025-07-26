3 قتلى في روسيا وأوكرانيا بعد ضربات متبادلة

قُتل شخصان بهجوم نفذته طائرة مسيّرة في منطقة روستوف جنوب غرب روسيا، في حين أسفرت ضربة روسية في أوكرانيا عن مقتل شخص في مدينة دنيبرو شرقي البلاد، وفقًا لمسؤولين روس وأوكرانيين.

وقال حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، عبر تيليغرام: "في منطقة زيموفنيكوفسكي (...) اندلعت النيران في سيارة إثر هجوم بطائرة مسيّرة. قُتل شخصان"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت واعترضت 54 مسيّرة، بما فيها 24 في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، ليل الجمعة السبت.

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس بلدية دنيبرو (شرق)، بوريس فيلاتوف، عبر تيليغرام، مقتل شخص في "ناطحة سحاب راقية"، معربًا عن أسفه لـ"عدم وجود مأوى"، داعيًا السكان إلى "عدم البقاء في الطوابق العليا" أثناء القصف.

من جهته، أفاد حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) بإصابة 3 أشخاص في القصف على مدينة زمييف.

وقبل ذلك، صرّح رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، عبر تيليغرام، بأن المدينة كانت "هدفًا لهجوم مركّب استمر قرابة 3 ساعات".

وأضاف: "استخدم العدو أنواعًا مختلفة من الأسلحة في وقت واحد: قنابل موجهة، صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة".

وفي زابوريجيا (جنوب)، أُبلغ عن اندلاع حرائق في المنطقة إثر هجمات روسية، أصابت إحداها مبنى سكنيًا دون التسبب بإصابات، وفق التقارير الأولية، كما أوضح حاكمها، إيفان فيدوروف.