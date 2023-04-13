تقديرات استخبارية.. إسرائيل أقرب للحرب

ووفقاً للتقديرات نفسها، يجب تأجيل أي رد غير معتاد ضد حماس وحزب الله اللبناني والفروع التابعة لإيران في سوريا لتهدئة التوتر المتفجر الذي نشأ حول المسجد الأقصى، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

كما أظهرت بيانات شعبة المخابرات بالجيش الإسرائيلي أن التوترات حول المسجد الأقصى تستحوذ على مختلف الساحات، وتزيد من تأثير التحريض ضد إسرائيل على الشبكات الاجتماعية.

وأوضح تقرير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية أن "أعداء إسرائيل، يعترفون بانسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، والذي تضمن إزالة الطائرات المتقدمة من المنطقة واستبدالها بطائرات أقل تقدماً".

وأضاف التقرير "يؤثر هذا التغيير على الردع الإسرائيلي إلى جانب الانشغال الأمريكي المتزايد بالصين وروسيا".

كما تقدر الاستخبارات العسكرية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قرر قبل عام الرد على تصرفات إسرائيل ضد النظام في طهران.