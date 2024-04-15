"الضربة التالية ستكون أكثر حسما".. إيران تسبعد ردا إسرائيليا على هجماتها

استبعد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ردا إسرائيليا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها ليل السبت الأحد الماضي.

وفي تصريحات تضمنت لهجة تهديد واضحة، قال إيرواني لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية، إن إسرائيل "ستعرف ماذا ستكون ضربة الرد الثانية لنا.. هم (إسرائيل) يدركون أن الضربة التالية ستكون الأكثر حسما". وأضاف: "أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك رد عسكري من إسرائيل".

وتابع: "لقد كان من حقنا المشروع الرد، لأن إسرائيل هي من بدأت العدوان على بعثاتنا الدبلوماسية".

وفي أول هجوم من نوعه، أطلقت إيران 13 إبريل طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، واصفة الهجوم بأنه رد على العديد من الجرائم بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق.

وأشارت طهران إلى أن الضربات استهدفت أهدافا عسكرية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 99% من القذائف الإيرانية، مبينا تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية لأضرار طفيفة.