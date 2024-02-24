تباطؤ تسليح أوكرانيا يشعل أزمة ثقة بين شرق أوروبا وغربها

تراجعت ثقة دول أوروبا الشرقية بجاراتها الغربية بفعل تنامي تهديد روسيا، التي أصبحت تمتلك اليد العليا في الحرب مع أوكرانيا، وتراجع الدعم الأوروبي والأمريكي لكييف، المُثقلة بنقص الذخائر والسلاح.

وبحسب تقرير لموقع "بلومبيرغ"، تسبب الخلاف حول كيفية تجديد مخزون أوكرانيا المنخفض للغاية من قذائف المدفعية، وآلية تأمين الإمدادات، في صدع بين دول شرق وغرب أوروبا، حيث يلوم الشرق الغرب على قلة إنصاته وعدم إعداده لخطط إستراتيجية طويلة الأمد.

"مليون" قذيفة

ويتلخص المزاج السائد في دوائر دبلوماسية أوروبا الشرقية بأنه في حال فازت روسيا على أوكرانيا، فإنها لن تُغفر لأوروبا الغربية، وقد يتعرض مشروع التكامل الأوروبي برمته منذ سقوط جدار برلين للخطر، وقد يتحول هذا الصدع إلى ندبة لا تمحى.