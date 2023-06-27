بايدن يدعو ميلوني لزيارة البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث، يوم الاثنين، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشأن التمرد القصير الذي قامت به مجموعة عسكرية روسية خاصة ضد الكرملين، ودعاها أيضا لزيارة البيت الأبيض في يوليو تموز.

وأشار البيان أن بايدن تحدث مع حلفاء رئيسيين بشأن الأحداث في روسيا، وإن الاتصال الهاتفي مع ميلوني جاء في إطار هذا الجهد.

وأضاف "أكد الزعيمان دعمهما الثابت لأوكرانيا".

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وميلوني ناقشا أيضا الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس الشهر المقبل والتطورات الأخيرة في شمال أفريقيا.