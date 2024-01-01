تقرير: مكافحة الفساد قد تزعزع استقرار الصين
كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الصين أطلقت حملة واسعة لمكافحة الفساد في مراكز السلطة في الجيش، وقال إن ذلك "قد يزعزع استقرار البلاد ويخلق أزمة ثقة خلال فترة حساسة تمر بها العلاقات الخارجية للدولة".
واعتبر التقرير أن "عمليات مكافحة الفساد الأخيرة التي يقوم بها الزعيم الصيني شي جين بينغ، تسلط الضوء على العقبات التي تواجهه في إكمال حملة التحديث العسكري بحلول عام 2050".
وفي ضوء هذه الحملة، أقيل تسعة جنرالات وثلاثة مسؤولين في مجال تكنولوجيا الدفاع من هيئة استشارية عليا في الحزب الشيوعي الصيني آخر الأسبوع الماضي، بحسب ما نقل "أكسيوس" عن وسائل إعلام حكومية، مشيرًا إلى أن معظم الجنرالات المقالين كانوا ينتمون إلى القوة الصاروخية.
ونقل الموقع عن مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون، يون سون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة قوله إن "الصين تعتمد على القوة النووية الإستراتيجية باعتبارها الحد الأدنى للأمن القومي، والملاذ الأخير في تايوان".
وأضاف "سوف تستغرق الصين بعضًا من الوقت لتنظيف الفوضى واستعادة الثقة في كفاءة القوة الصاروخية.. وهذا يعني أن الصين في موقف أضعف في الوقت الحالي".
ويعمل جميع مسؤولي الصناعات الدفاعية في الوقت الحالي في شركات تصنيع الصواريخ المملوكة للدولة، بحسب الموقع الأمريكي.
وقال التقرير، إن "الفساد كان موجودًا في جيش التحرير الشعبي الصيني منذ أمد بعيد، وكان المسؤولون العسكريون يقفون في وجه من يكافح هذا الفساد".
وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قال في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني العام الماضي، إن "الفساد هو أخبث السرطانات التي تتغلغل في الحزب وتضر بحيويته وفعاليته القتالية، ومكافحة الفساد هي الثورة الذاتية الأكثر شمولا".
ويرى "أكسيوس" أن تعيين الصين قائد البحرية السابق، دونغ جون، وزيرا للدفاع، "خطوة يمكن أن تساعد في تخفيف حالة الشك التي شعرت بها الولايات المتحدة والحكومات الأخرى منذ اعتقال وزير الدفاع السابق، لي شانغ فو".