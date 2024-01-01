تقرير: مكافحة الفساد قد تزعزع استقرار الصين

كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الصين أطلقت حملة واسعة لمكافحة الفساد في مراكز السلطة في الجيش، وقال إن ذلك "قد يزعزع استقرار البلاد ويخلق أزمة ثقة خلال فترة حساسة تمر بها العلاقات الخارجية للدولة".

واعتبر التقرير أن "عمليات مكافحة الفساد الأخيرة التي يقوم بها الزعيم الصيني شي جين بينغ، تسلط الضوء على العقبات التي تواجهه في إكمال حملة التحديث العسكري بحلول عام 2050".

وفي ضوء هذه الحملة، أقيل تسعة جنرالات وثلاثة مسؤولين في مجال تكنولوجيا الدفاع من هيئة استشارية عليا في الحزب الشيوعي الصيني آخر الأسبوع الماضي، بحسب ما نقل "أكسيوس" عن وسائل إعلام حكومية، مشيرًا إلى أن معظم الجنرالات المقالين كانوا ينتمون إلى القوة الصاروخية.

ونقل الموقع عن مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون، يون سون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة قوله إن "الصين تعتمد على القوة النووية الإستراتيجية باعتبارها الحد الأدنى للأمن القومي، والملاذ الأخير في تايوان".