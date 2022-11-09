شمخاني لمسؤول روسي: إيران تدعم أي مبادرة لوقف الحرب في أوكرانيا

أكد مستشار المرشد الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، الأربعاء، أن طهران تدعم أي مبادرة لوقف الحرب في أوكرانيا.

وجاء حديث شمخاني خلال اجتماع مع نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، الذي يزور طهران.

وقال شمخاني، إن "المَخرج من الأزمات والتحديات القائمة هو الحوار والتعاون الإقليمي والدولي"، معتبرًا أن "توسيع التعاون الثنائي والإقليمي خاصة مع دول الجوار في المجال الاقتصادي هو إحدى الأولويات الإستراتيجية بالنسبة لنا".

وأوضح أنه "من الضروري تعزيز التعاون متعدد الأطراف في المنظمات الإقليمية وخاصة شنغهاي من أجل الاستخدام الذكي لقدرات التبادل للدول الأعضاء".

كما شدد مستشار المرشد الإيراني على "إنشاء مؤسسات مشتركة ومتآزرة للتعامل مع العقوبات".

وتحدث شمخاني عن الاحتجاجات التي تشهدها إيران والعقوبات الأمريكية، وقال "هذه حرب ذات أبعاد مشتركة لنظام الهيمنة ضد الأمة الإيرانية".

وأضاف أن "توسيع التعاون الثنائي والإقليمي، خاصة مع دول الجوار في المجال الاقتصادي، هو أحد المجالات الإستراتيجية والأولوية بالنسبة لنا".

وأشار شمخاني، إلى أهمية تعزيز عملية التعاون بين إيران وروسيا في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والمصارف والبيئة.

وقال إن "خطر الإرهاب والتطرف لا يزال يهدد أمن المنطقة والعالم، ومن الضروري استمرار وزيادة التعاون الإقليمي والدولي للقضاء التام على مخاطر هذه الظاهرة الشريرة".

وفي إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا، ذكر شمخاني، أن "إيران ترحب وتدعم أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار والسلام بين روسيا وأوكرانيا على أساس الحوار ومستعدة للعب دور في إنهاء الحرب".

بدوره، أعرب أمين مجلس الأمن القومي لروسيا نيكولاي باتروشيف، عن ارتياحه لتسريع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا تجاه العلاقات الثنائية إلى "المستوى الإستراتيجي".

وقال باتروشيف "أهم هدف من رحلتي إلى طهران هو تبادل الأفكار والإسراع في تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى توفير آليات ديناميكية لبدء أنشطة جديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والتكنولوجيا".

وأضاف أن "تحقيق التعاون في قدرات التنقل، وخاصة الإنجاز السريع للممر بين الشمال والجنوب، هو خطوة فعالة لتحسين نوعية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والدولي".

وشدد باتروشيف، على متابعة الخطة المشتركة للبلدين لتكوين مجموعة صداقة من المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة مع وجود الدول التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الغرب.

وأضاف "تسعى الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة إلى فرض إرادتها السياسية على الدول المستقلة من خلال انتهاك ميثاق الأمم المتحدة واستخدام الحرب المشتركة".

وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية، إن سكرتير مجلس الأمن القومي للاتحاد الروسي، قدم تقريرًا عن الأزمة الأوكرانية.

وقال باتروشيف "منذ البداية بذلت الإمبراطورية الإعلامية في الغرب من خلال قلب الحقائق، جهودًا واسعة لإحداث انحراف في الرأي العام العالمي فيما يتعلق بكيفية بدء أزمة أوكرانيا والوقائع على الأرض".