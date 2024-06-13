خبراء: دعوات التحالف مع اليمين المتطرف تخلق انقسامات عميقة في فرنسا

وردًّا على سيوتي الذي يؤكد أن اللجنة المعنية وقرار الاستبعاد ليسا شرعيين ولا قانونيين، قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: "الشرعية جاءت من إجماع أعضاء مجلس الشيوخ وشبه الإجماع".

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن "المكتب السياسي هو الذي يحدد ما يجب أن يكون عليه المحور السياسي، والتحالفات السياسية لا تزال قرارا مهما للغاية".

خيانة حزب الاسترداد

من جانبه، قال المحلل السياسي الفرنسي والمستشار في الأمم المتحدة، أوليفييه دوزون، لـ"إرم نيوز"، أن مؤشراً آخر على انقسامات اليمين الفرنسي، هو ما حدث مع حزب الاسترداد (اليميني) الذي يتزعمه إريك زمور، إذ تبرأ الأخير، من نائبة رئيس الحزب، ورئيسة القائمة في انتخابات البرلمان الأوروبي، ماريون مارشال لوبان، وهي ابنة أخ زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وذلك لدعوتها إلى دعم التحالف بين حزب التجمع الوطني والرئيس السابق لحزب الجمهوريين، ما اعتبره الحزب خيانة عظمى".

وتأتي التطورات السياسية المتسارعة بعد قرار الرئيس الفرنسي، المفاجئ بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في غضون أسابيع قليلة، فيما يرى مراقبون أن تلك الانتخابات قد تمكن حزب التجمع الوطني، من العودة للصدارة بعد سنوات من الإقصاء، إلا أنه اختبار حقيقي لشعبية الرئيس الفرنسي في منتصف المدة.

وخلال مقابلة مع محطة"بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، ردّ إريك زمور، المجادل اليميني المتطرف ورئيس حزب "الاسترداد" على تصريحات ماريون ماريشال، نائبة رئيس الحزب نفسه، التي دعت، يوم الأربعاء، إلى التصويت للمرشحين المدعومين من قبل التجمع الوطني (يمين متطرف) في الانتخابات التشريعية المبكرة".

وقال المرشح الرئاسي السابق، إريك زمور، إنها "تفاوضت لنفسها ولأصدقائها وعشيرتها داخل التجمع الوطني، وأضاف أنها تستبعد نفسها من هذا الحزب" وقال زموز: "هذا هو الرقم القياسي العالمي للخيانة".

ويؤكد زمور أنه "مستعد اليوم لسحب مرشحيه، في حالة التوصل إلى اتفاق مع حزب التجمع الوطني.

صفقة مع الشيطان

وقد وصف ماكرون مثل هذا الاتفاق بأنه "صفقة مع الشيطان"، وفق تعبيره، وكان من شأن هذه الخطوة لو تمت، أن تنهي توافقا سياسيا عاما في فرنسا مستمرا منذ عقود لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة.