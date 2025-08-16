الصين تقدم تعهدا لترامب بخصوص تايوان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جين بينغ أخبره أن بكين "لن تغزو تايوان" أثناء وجود ترامب في منصبه.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قبل محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب: "سأقول لكم، كما تعلمون، لديكم شيء مشابه جدا مع الرئيس الصيني شي وتايوان، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بأي حال من الأحوال طالما أنا هنا. سنرى".

وأضاف: "قال لي الرئيس شي: لن أفعل ذلك أبدا طالما أنت رئيس. وقلت له حسنا، أنا أقدر ذلك". لكنه قال أيضا لكنني صبور جدا، والصين صبورة جدا".

وكان ترامب وشي أجريا أول اتصال هاتفي مؤكدا بينهما خلال فترة ترامب الرئاسية الثانية في يونيو/ حزيران. وقال ترامب أيضا في أبريل نيسان إن شي اتصل به ولكنه لم يحدد متى جرت تلك المكالمة.

وتنظر الصين إلى تايوان على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت بإعادة التوحيد مع الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي، بالقوة إذا لزم الأمر. وتعترض تايوان بشدة على مطالبات الصين بالسيادة عليها.

ووصفت السفارة الصينية في واشنطن أمس الجمعة موضوع تايوان بأنه "القضية الأكثر أهمية وحساسية" في العلاقات الصينية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم السفارة ليو بنغ يو في بيان "يجب على الحكومة الأمريكية الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بحكمة وحماية العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بجدية".