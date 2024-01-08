إلغاء حظر على خوض الانتخابات يمهد لعودة نواز شريف
قال رئيس المحكمة العليا في باكستان قاضي فائز عيسى إن المحكمة ألغت قراراً كان يمنع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام سابقة من خوض الانتخابات مدى الحياة؛ وهو ما يمهد الطريق أمام السياسي المخضرم نواز شريف للترشح لمنصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة.
ويُعد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف، الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في 8 من فبراير/ شباط القادم، خاصة مع وجود منافسه الرئيسي رئيس الوزراء السابق عمران خان في السجن ومنعه من خوض الانتخابات لخمس سنوات.
وقال رئيس المحكمة في حكمه إن الحظر مدى الحياة "ينتقص من الحق الأساسي للمواطنين في خوض الانتخابات والتصويت لمرشح من اختيارهم".
وجاء قرار المحكمة بأغلبية ستة أصوات من أصل سبعة لصالح إلغاء القرار الذي صدر عام 2018 ويقضي بفرض عقوبة الحظر مدى الحياة على السياسيين المدانين بموجب أحكام معينة في الدستور.
وأُدين شريف (74 عاما) عام 2017 بالفساد.
ولن يستفيد خان (71 عاما) الذي فاز حزبه بالانتخابات الماضية عام 2018، من الحكم لأنه يلغي الحظر مدى الحياة فقط؛ ما يعني أن خان يظل غير مؤهل لخوض الانتخابات حتى عام 2028، تاريخ نهاية فترة الحكم عليه.