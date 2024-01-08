إلغاء حظر على خوض الانتخابات يمهد لعودة نواز شريف

قال رئيس المحكمة العليا في باكستان قاضي فائز عيسى إن المحكمة ألغت قراراً كان يمنع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام سابقة من خوض الانتخابات مدى الحياة؛ وهو ما يمهد الطريق أمام السياسي المخضرم نواز شريف للترشح لمنصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة.

ويُعد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف، الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في 8 من فبراير/ شباط القادم، خاصة مع وجود منافسه الرئيسي رئيس الوزراء السابق عمران خان في السجن ومنعه من خوض الانتخابات لخمس سنوات.