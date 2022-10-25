صحف عالمية: سوناك يبدأ مهامه بـ"تحديات هائلة".. و"القنبلة القذرة" لأوكرانيا تثير مخاوف الغرب

وبدأت الصحيفة بأزمة "الإجراءات التقشفية الإضافية"، إذ قالت إن المشكلة حتى بعد أن قام وزير المالية، جيريمي هانت، بإلغاء ميزانية تراس المصغرة "الكارثية"، لا تزال بريطانيا تواجه معضلة كبيرة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني في مواردها المالية بحلول عامي 2026 و2027.

ورأت أنه سيتعين على سوناك القيام بالمهمة الصعبة المتمثلة في تحديد المكان المحدد لخفض الإنفاق الحكومي، لكنها أشارت إلى أنه من غير المرجح أن يقبل نواب حزب المحافظين مزيدًا من إجراءات التقشف، موضحة أن سوناك أشار بالفعل إلى استعداده لخفض الإنفاق الدفاعي.

وعن أزمة "توحيد حزب المحافظين"، قالت الصحيفة إنه بعد 12 عامًا في السلطة، أثبت الحزب أنه غير قابل للحكم طوال معظم العام الماضي، مشيرة إلى أن سوناك يواجه تحديًا في الحصول على مزيج يحتمل ألا يحظى بشعبية من التخفيضات والزيادات الضريبية من خلال البرلمان.

وأضافت أن سوناك قد جادل أمس بأنه "دون الوحدة لا يوجد أمل في حل الأزمات". ونقلت عنه قوله إلى "لجنة 1922" فور إعلانه زعيمًا "يجب أن تتحدوا أو تموتوا".

وعن ملف الهجرة، قالت "التايمز" إنه يجب أن يقرر سوناك ما إذا كان سيمضي قدمًا في خطط تراس لتخفيف الضوابط لتحفيز النمو. وأضافت أنه في حين أن هذا من شأنه أن يعزز توقعات النمو، فإنه من شأنه أيضاً أن يكسر التزام البيان بخفض الهجرة الإجمالية ويخاطر بإثارة رد فعل عنيف من اليمين.

وعن أكثر الملفات تحديًا، قالت الصحيفة إن الأزمة الأوكرانية ستحدد رئاسة وزراء سوناك بشكل كبير، خاصة في ضوء التصعيد الأخير من جانب روسيا التي اتهمت الغرب بمساعدة أوكرانيا في الحصول على "قنبلة قذرة" لاستخدامها ضد قواتها في ساحات القتال.

وذكرت أنه كجزء من حملة خفض التكاليف، من المرجح أن يتخلى سوناك عن وعد تراس بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد. وأضافت "ومع ذلك، قد يجد صعوبة في تبرير التخفيضات في الإنفاق الدفاعي إذا ساء الوضع في أوكرانيا."

وتابعت "من المقرر أن يتخذ سوناك قرارات إنفاق كبيرة في غضون أيام، لكنه قد يستنتج أنه من الحكمة الانتظار بضعة أشهر قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإنفاق الدفاعي لمعرفة ما سيحدث مع الغزو المتعثر".

"القنلبة القذرة" لأوكرانيا.. ومخاوف غربية

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن الغرب يرى أن مزاعم روسيا بشأن "القنبلة القذرة" ذريعة لتصعيد محتمل في أوكرانيا، إذ سارعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى دحض "اتهامات" موسكو بأن كييف تخطط لاستخدام السلاح في ساحات القتال.