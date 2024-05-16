برلمانية إيرانية تتهم إسرائيل بشن حرب سكانية ضد بلادها
اتهمت عضوة البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد فاطمة محمد بيجي، الخميس، إسرائيل، بالوقوف وراء عملية تقليل عدد سكان إيران.
وزعمت بيجي، وهي رئيسية "لجنة دعم السكان والأسرة" في البرلمان، أن "المؤسسات الإسرائيلية الناشطة في مجال السكان تسببت في خسارة 20 مليون طفل في إيران".
وقالت بيجي في تصريحات صحفية: "قامت المؤسسات الإسرائيلية بأنشطة واسعة النطاق لتقليل عدد السكان في إيران".
وأضافت: "إذا لم تنجب كل أسرة ما لا يقل عن 3 إلى 5 أطفال في هذه السنوات الخمس، فسوف نغرق في الثقب الأسود الديموغرافي".
وأردفت: "إيران التي ينبغي أن يبلغ عدد سكانها اليوم 105 ملايين نسمة، يبلغ عدد سكانها حالياً 85 مليون نسمة، وقد تعرضنا لحرب سكانية عالمية".
وأشارت إلى أن "إيران تواجه اليوم تحدياً كبيراً وأزمة سكانية ولابد من القيام بشيء للتعامل مع هذه الأزمة".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أطلق 2020، خطة لزيادة عدد سكان إيران وقام البرلمان بصياغة قانون بشأن ذلك ووافق عليها 230 نائباً.
ويشكو خامنئي بين حين وآخر من توجه إيران نحو الشيخوخة بسبب تراجع نسبة الانجاب والزواج في إيران جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وعن عواقب هذه المشكلة قالت البرلمانية الإيرانية: "لو كان لدينا 18 مليون طالب يومياً؛ غدًا سيكون لدينا نفس العدد من كبار السن وعلينا إنشاء الكثير من البنية التحتية لرعاية كبار السن، وهو أمر محزن للغاية".