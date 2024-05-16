برلمانية إيرانية تتهم إسرائيل بشن حرب سكانية ضد بلادها

اتهمت عضوة البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد فاطمة محمد بيجي، الخميس، إسرائيل، بالوقوف وراء عملية تقليل عدد سكان إيران.

وزعمت بيجي، وهي رئيسية "لجنة دعم السكان والأسرة" في البرلمان، أن "المؤسسات الإسرائيلية الناشطة في مجال السكان تسببت في خسارة 20 مليون طفل في إيران".

وقالت بيجي في تصريحات صحفية: "قامت المؤسسات الإسرائيلية بأنشطة واسعة النطاق لتقليل عدد السكان في إيران".

وأضافت: "إذا لم تنجب كل أسرة ما لا يقل عن 3 إلى 5 أطفال في هذه السنوات الخمس، فسوف نغرق في الثقب الأسود الديموغرافي".

وأردفت: "إيران التي ينبغي أن يبلغ عدد سكانها اليوم 105 ملايين نسمة، يبلغ عدد سكانها حالياً 85 مليون نسمة، وقد تعرضنا لحرب سكانية عالمية".