logo
العالم

بحضور بوتين وكيم.. عرض عسكري ضخم في الصين

بحضور بوتين وكيم.. عرض عسكري ضخم في الصين
زعماء دول خلال العرض العسكري الصينيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 1:42 ص

انطلق في بكين، صباح الأربعاء، عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، في حدث استضافه الرئيس شي جين بينغ وشارك فيه أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

 وبحسب "فرانس برس"، سار الجنود في ميدان تيان انمين في صفوف منتظمة على وقع طلقات المدفعية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين "لا يمكن إيقافها" وذلك في خطاب ألقاه في افتتاح العرض بُث على التلفزيون.

وأضاف: "تواجه الإنسانية مرة أخرى خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة". 

أخبار ذات علاقة

قمة شنغهاي 2025

قمة شنغهاي.. هل تفوقت بكين على واشنطن في صراع النفوذ العالمي؟

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC