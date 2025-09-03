بحضور بوتين وكيم.. عرض عسكري ضخم في الصين

انطلق في بكين، صباح الأربعاء، عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، في حدث استضافه الرئيس شي جين بينغ وشارك فيه أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وبحسب "فرانس برس"، سار الجنود في ميدان تيان انمين في صفوف منتظمة على وقع طلقات المدفعية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين "لا يمكن إيقافها" وذلك في خطاب ألقاه في افتتاح العرض بُث على التلفزيون.

وأضاف: "تواجه الإنسانية مرة أخرى خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة".