لأول مرة.. البابا فرنسيس سيعقد اجتماعات خاصة مع زعماء العالم في دبي

وسيزور البابا فرنسيس دبي في الفترة من الأول حتى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول.

وبعد أن يلقي البابا خطابه أمام المؤتمر في صباح يوم الثاني من ديسمبر /كانون الأول سيعقد جلستين من الاجتماعات الخاصة لباقي اليوم.

وقال قصر باكنغهام إن الملك تشارلز سيلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أيضا.

وكان مسؤولان أمريكيان قالا لرويترز الأسبوع الماضي إنه ليس من المرجح أن يحضر الرئيس جو بايدن لكنهما أكدا أن القرار النهائي لم يحسم بعد.

وفي العام الماضي، كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين الحاضرين.

وتعتزم عشرات الدول الضغط من أجل التوصل لأول اتفاق للحد تدريجيا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوقود والغاز في التجمع بدبي.

وستكون هذه المرة الأولى التي يحضر فيها بابا الفاتيكان اجتماع تغير المناخ التابع للأمم المتحدة منذ أن بدأ عقده عام 1995 ومن المتوقع أن يعيد التأكيد على مناشدة كان أصدرها في الأسابيع القليلة الماضية للتحرك من أجل الحد من الاحتباس الحراري.