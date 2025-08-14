logo
العالم

ترامب يلغي مبادرة أطلقها بايدن بشأن تعزيز المنافسة

جو بايدن ودونالد ترامبالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 12:37 ص

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ألغى يوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن، عام 2021، بشأن تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي.

وتؤدي الخطوة التي اتخذها ترامب إلى إلغاء مبادرة بارزة أطلقها بايدن للقضاء على الممارسات التي تلحق ضررا بالمنافسة في قطاعات متعددة، من الزراعة إلى الأدوية والعمالة.

وكان بايدن قد وقع، في يوليو/تموز 2021، أمرا تنفيذيا شاملا لتعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي، ضمن حملة واسعة النطاق لكبح ما وصفته إدارته بـ"نمط من الانتهاكات المؤسسية"، بدءا من رسوم شركات الطيران المفرطة وصولا إلى عمليات الاندماج الكبرى التي ترفع التكاليف على المستهلكين.

وحظيت هذه المبادرات، التي لاقت شعبية كبيرة بين الأمريكيين، بدعم مسؤولين من إدارة بايدن كان لعدد منهم دور في تأسيس "مكتب الحماية المالية للمستهلك" في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وكان ترامب قد وجه انتقادات لهذا المكتب منذ توليه منصبه، وأعلن عن خطط لتقليص قوته العاملة بنسبة 90%.

