"الغارديان" تحذر من إبادة جماعية في غزة

أكد تقرير أنه أصبح من المستحيل الآن للسياسيين الأمريكيين تجاهل ما يحصل في قطاع غزة والتي تسبب القصف الإسرائيلي في إزهاق أرواح أكثر من 3500 فلسطيني، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه "لا توجد كلمات تصف احتفالية الموت التي يتبناها الساسة الإسرائيليون فالإبادة الجماعية تتطلب أمرين: (نية التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية) ثم محاولة تدمير تلك المجموعة".

وأضافت "هذه الأعمال ترقى إلى مستوى التطهير العرقي إذا كانت غير متعمدة وإذا كانت متعمدة، فإنها تعتبر إبادة جماعية".

وأشارت الصحيفة أن "إسرائيل تبدو وكأنها تضع حجر الأساس لتدمير غزة وسكانها والذين قال عنهم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الجمعة إنهم (ليسوا مدنيين أبرياء) ، إنها مسؤولية أمة بأكملها وهذا يتناقض مع القانون الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي واستهداف المدنيين، وكلاهما يرقى إلى مستوى جرائم حرب كما يشير ذلك إلى أن إسرائيل لن تظهر أي ضبط للنفس في هجماتها على غزة".