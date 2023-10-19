"الغارديان" تحذر من إبادة جماعية في غزة
أكد تقرير أنه أصبح من المستحيل الآن للسياسيين الأمريكيين تجاهل ما يحصل في قطاع غزة والتي تسبب القصف الإسرائيلي في إزهاق أرواح أكثر من 3500 فلسطيني، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقالت الصحيفة إنه "لا توجد كلمات تصف احتفالية الموت التي يتبناها الساسة الإسرائيليون فالإبادة الجماعية تتطلب أمرين: (نية التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية) ثم محاولة تدمير تلك المجموعة".
وأضافت "هذه الأعمال ترقى إلى مستوى التطهير العرقي إذا كانت غير متعمدة وإذا كانت متعمدة، فإنها تعتبر إبادة جماعية".
وأشارت الصحيفة أن "إسرائيل تبدو وكأنها تضع حجر الأساس لتدمير غزة وسكانها والذين قال عنهم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الجمعة إنهم (ليسوا مدنيين أبرياء) ، إنها مسؤولية أمة بأكملها وهذا يتناقض مع القانون الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي واستهداف المدنيين، وكلاهما يرقى إلى مستوى جرائم حرب كما يشير ذلك إلى أن إسرائيل لن تظهر أي ضبط للنفس في هجماتها على غزة".
وأكدت الصحيفة أن "التهجير القسري، الذي بدأته إسرائيل هو مقدمة راسخة للإبادة الجماعية"، مضيفة "وفي الواقع، ينظر دوليا للمراحل العشر التي تمر بها الإبادة الجماعية كما يوثقها الباحثون في مجال المؤسسات البحثية بما في ذلك متاحف المحرقة في جميع أنحاء العالم بأنها تبدأ (بالتجريد من الإنسانية)، وكذلك لأفعال التي تحرم المجموعات البشرية من الماء والغذاء، والوصف الكاذب للعمليات العسكرية بأنها مكافحة الإرهاب".
وأوضحت الصحيفة، "أن المسؤولين الإسرائيليين يتذرعون بالإرهاب لتبرير حملة القصف العشوائية على قطاع عزة في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنهم يقاتلون (حيوانات بشرية) وهي لغة تجرد الإنسان من إنسانيته والتي دائما ما تستخدم في الفترة التي تسبق حدوث الإبادة الجماعية".
وأضافت الصحيفة أن "هذا المحو العشوائي للفلسطينيين في غزة سيكون بلا شك إبادة جماعية حسبما شاهد أحد الباحثين الإسرائيليين المتخصصين بنفسه أن بوادر الإبادة الجماعية تتكشف أمام أعيننا".
وأشارت الصحيفة إلى مقتل أكثر من 10,600 فلسطيني على يد الإسرائيليين بين عام 2000 وموجة العنف الأخيرة، مقارنة بـ 1,329 إسرائيليا على يد الفلسطينيين وهو فارق يمثل ثمانية أضعاف.
وأردفت الصحيفة "لقد شهدت العقود الممتدة بين عامي 1948 و2000 وقوع عشرات الآلاف من القتلى، معظمهم من الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "هذا الصراع وكما تظهره الأرقام بوضوح، هو قصة الموت والتشريد الساحق بالنسبة للفلسطينيين".