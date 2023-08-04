اليابان: سنطلب من إيران وقف توريد الأسلحة لروسيا
أفادت وسائل إعلام يابانية، بأن مسؤولين حكوميين سيطلبون من وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، خلال زيارته إلى طويكو، وقف إمداد الأسلحة إلى روسيا.
ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان اليابان يوم الأحد، حيث يلتقي بنظيره الياباني وبرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
ونقلت محطة تلفزيون تي.بي.إس، يوم الجمعة، عن عدة مسؤولين حكوميين لم تحدد هويتهم، أن اليابان ستطلب من إيران وقف إمدادات الأسلحة إلى روسيا خلال زيارة عبد اللهيان إلى طوكيو.