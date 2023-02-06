خاتمي يحذر من اندلاع حرب أهلية في إيران

دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، يوم الأحد، الحكومة إلى تلبية مطالب الشعب ومنع التغيير الثوري، محذراً في الوقت ذاته من حرب أهلية وفوضى في إيران.

وقال خاتمي في بيان له نشرته مواقع إخبارية إصلاحية بمناسبة قرب حلول الذكرى السنوية الرابعة والأربعين للثورة الإيرانية عام 1979، إن "هناك خيبة أمل لدى الناس من النظام والحركة الإصلاحية، والإصلاح بالطريقة والروتين المتمرّس، إن لم يكن مرفوضًا، على الأقل قد وصل إلى صخرة الجمود، ومن حق الشعب أن ييأس من النظام الحاكم نفسه".