خاتمي يحذر من اندلاع حرب أهلية في إيران
دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، يوم الأحد، الحكومة إلى تلبية مطالب الشعب ومنع التغيير الثوري، محذراً في الوقت ذاته من حرب أهلية وفوضى في إيران.
وقال خاتمي في بيان له نشرته مواقع إخبارية إصلاحية بمناسبة قرب حلول الذكرى السنوية الرابعة والأربعين للثورة الإيرانية عام 1979، إن "هناك خيبة أمل لدى الناس من النظام والحركة الإصلاحية، والإصلاح بالطريقة والروتين المتمرّس، إن لم يكن مرفوضًا، على الأقل قد وصل إلى صخرة الجمود، ومن حق الشعب أن ييأس من النظام الحاكم نفسه".
ووصف "التصحيح الذاتي" من حيث الهيكل والنهج والسلوك بأنه "أرخص الطرق وأكثرها فائدة للخروج من الأزمة" بدلاً من حرب أهلية وفوضى تشهدها البلاد.
وشدد خاتمي على ضرورة الانتباه إلى رغبة الشعب في التغيير، وقال: "من الممكن تقديم قائمة طويلة من مقترحات الإصلاح، لكن ما يثير الشك هو أنه لا يوجد ما يشير إلى رغبة الحكومة في الإصلاح وتجنب أخطاء الماضي والحاضر".
وأضاف "المشكلة الرئيسية هي الانتقال من النظام الجمهوري والميل إلى حكومة غير جمهورية تسمى اصطلاحا بالحكومة الإسلامية ولكن باسم الجمهورية".
وخاطب خاتمي القوى الحاكمة في إيران "أقول بصراحة إنه يجب أن نطيع توقعات ورغبات الشعب وننظر إلى الأجيال القادمة بعد جيلنا والأجيال التي كانت حاضرة في الثورة وحتى الإصلاحات".
وأشار العديد من السياسيين الإصلاحيين والمعتدلين والمحافظين في إيران خلال الأيام الماضية، بمن فيهم الرئيس السابق حسن روحاني، إلى أن الحكومة بحاجة إلى تلبية مطالب الشعب وتحقيق إصلاحات لإنقاذ البلاد من الخراب.
وكان زعيم الحركة الخضراء الإصلاحية مير حسين موسوي قد دعا السبت إلى دستور جديد تمامًا يقوم على الاستفتاء ويلبي تطلعات الاحتجاجات التي نظمها الإيرانيون في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.