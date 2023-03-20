"لا يوجد شعب فلسطيني".. غضب بعد تصريحات متطرفة جديدة لسموتريتش

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريح الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والذي قال فيه إن الشعب الفلسطيني "اختراع عمره أقل من 100 عام".

وقالت الوزارة، في بيان، إن مثل هذه التصريحات، تعكس ما وصفتها بـ"العقلية الاستعمارية الظلامية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وتخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "هذه الدعوات تعتبر دعوات إسرائيلية رسمية تصدر عن مسؤولين في قمة الهرم السياسي الإسرائيلي لخلق الفوضى واستمرار دوامة العنف بهدف تخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة"، بحسب تعبير الخارجية الفلسطينية.

وتابعت: "هذه الدعوات تعبر عن عقلية معادية للسلام وللحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان على طريق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة".