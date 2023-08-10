بولندا تعتزم إرسال 10 آلاف جندي إلى حدودها مع بيلاروسيا

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم نقل قوات إضافية قوامها نحو عشرة آلاف جندي إلى الحدود مع روسيا البيضاء؛ لدعم قوات حرس الحدود.

وأضاف الوزير في مقابلة مع محطة إذاعية "نحو عشرة آلاف جندي سيكونون على الحدود، أربعة آلاف سيدعمون مباشرة حرس الحدود، وستة آلاف سيكونون ضمن الاحتياط".

وتابع قائلًا "ننقل قوات الجيش قرب الحدود مع روسيا البيضاء؛ لردع المعتدي لكي لا يجرؤ على مهاجمتنا".

وقال ماتيه فاشيك، نائب وزير الداخلية، أمس الأربعاء، إن بولندا سترسل نحو ألفي جندي إضافيين إلى حدودها مع روسيا البيضاء.