"معركة أرقام طاحنة" بين ماكرون وخصومه في الحملة الانتخابية الفرنسية

أشعلت حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا "معركة أرقام طاحنة" بين القوى السياسية المتنافسة، حسب الوصف الذي استخدمته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفيما بدا أن نِسب التضخم تلقي بظلالها على حجم الإنفاق، تنتقد الأغلبية المنتهية ولايتها حزبي التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة اللذين يطرحان برامج "ذات إنفاق فلكي"، وفق تعبيرها، في حين تتهم هذه الأحزاب الحكومة بمفاقمة الديْن.

هل هذا من آثار التضخم؟

ويتساءل تقرير صحيفة "لوموند": "هل هذا من آثار التضخم؟"، مشيرا إلى أنه "منذ بدء الحملة القصيرة التي افتتحت مساء 9 يونيو، لم تعد وحدة القياس هي المليار يورو، ولا حتى عشرات المليارات، بل مئات المليارات."

وأضافت أنّ "الأغلبية والمعارضة تشيران إلى الأرقام ذات الـ11 صفرًا التي تصيب المرء بالدوار، رغم أنها تأتي من حسابات تقريبية، لأنها تتم على أساس الوعود"، وفق تعبيرها.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي، يوم 12 يونيو الجاري، أنّ برنامج منافسه اليميني المتطرف، التجمع الوطني، يبلغ "تكلفة لا تقل عن 100 مليار"، وتحدث وزير الاقتصاد برونو لومير من جانبه عن "مئات المليارات من اليورو كإنفاق إضافي" لبرنامج اليسار.