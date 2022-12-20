لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول تطلب توجيه تهمة التمرد لترامب

طلبت لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالتحقيق في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الاثنين من المدعين الاتحاديين توجيه تهمتي عرقلة إجراء رسمي والتمرد للرئيس السابق دونالد ترامب لدوره في إثارة أعمال شغب مميتة.

ويعد طلب اللجنة التي يترأسها الديمقراطيون غير ملزم لوزارة العدل لكنه يأتي في وقت ينظر فيه مستشار خاص في تحقيقين اتحاديين آخرين في حق الرئيس الجمهوري السابق فيما يتعلق بمحاولته قلب هزيمته في انتخابات عام 2020 ونقل ملفات سرية من البيت الأبيض.