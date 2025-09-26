ترامب: أردوغان "هندس" سقوط الأسد (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لعبت دورًا محوريًا في تغيير موازين القوى داخل سوريا، معتبرًا أن نظيره التركي كان "مهندس" سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف ترامب: "أردوغان هو المسؤول عن القتال الناجح الذي وقع في سوريا، وهو لا يتحمل مسؤولية ذلك، رغم أني طلبت منه أن ينسب لنفسه الفضل، إلا أنه رفض".

تركيا وراء التغيير في سوريا

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في سبتمبر 2024، وهو أول مؤتمر صحفي موسع لترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، تحدث بإسهاب عن الملف السوري، وقال إن "تركيا تملك مفاتيح الحل في سوريا".

وعندما طُرح عليه سؤال بشأن وجود 900 جندي أمريكي لا يزالون في سوريا، استعاد ترامب ذكريات قراره السابق خلال ولايته الأولى بسحب القوات الأمريكية، قائلاً: "كان لدينا 5000 جندي في مواجهة جيش قوامه ملايين وآخر قوامه 250 ألفًا؛ سألت أحد الجنرالات عن رأيه فقال لي إنهم سيُبادون فورًا؛ وعندها قررت سحبهم، وتعرضت لانتقادات حادة، لكن ماذا حدث؟ لا شيء. لقد أنقذت حياة الكثيرين".

وأضاف ترامب: "الآن هناك 900 جندي فقط، بعضهم أعيد، لكن الحقيقة أن أحد الأطراف محي تقريبًا، والآخر الذي يسيطر هو تركيا. أردوغان يعرف جيدًا ما يفعل، لقد أرادوا ذلك منذ قرون، والآن حصلوا عليه"، وفق قوله.