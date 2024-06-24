إعلام إسرائيلي: نتنياهو طلب حماية أمنية مدى الحياة لعائلته

قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب في وقت سابق من هذا الشهر أن تحصل زوجته سارة وابناهما أفنير ويائير على حماية أمنية مدى الحياة، حتى في حال مغادرته رئاسة الوزراء.

من جهته رد مكتب رئيس الوزراء بالقول، إن تقرير الموقع "مليء بالأكاذيب والافتراءات".

وعلى الصعيد ذاته، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإسرائيلية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أوصى باستبدال حراسته الأمنية ليائير نتنياهو، نجل بنيامين نتنياهو، المقيم حاليا في ميامي الأمريكية، ليحل محلها أفراد أمن من مكتب رئيس الوزراء.

وبحسب الصحيفة، فقد تم الكشف عن هذه التوصية خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لحماية رموز الدولة الذي عقد في 9 يونيو/ حزيران الجاري.

وذكرت أن "الشاباك" اقترح خلال الاجتماع استبدال وحدة الأمن الشخصي التابعة للجهاز ليحل محلها أفراد أمن "ماغن"، وهي وحدة مكونة من أفراد أمن من مكتب رئيس الوزراء، مجهزة تجهيزا جيدا لتوفير الحماية اللازمة.

وذكر المصدر أنه من المتوقع أن يتم تمرير القرار المتعلق بالترتيبات الأمنية الاستثنائية لأفراد عائلة نتنياهو من قبل الشاباك إلى لجنة الوزراء، وأنه قد يواجه بعض التحديات.