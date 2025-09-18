الخزانة الأمريكية: نعمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي الدولي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي الدولي بشكل آمن ومسؤول، مع استمرار مكافحة تمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أن فريقًا منها عقد اجتماعا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، بحضور المبعوث الخاص توم باراك.

ويزور الشيباني واشنطن، اليوم، لإجراء محادثات في الكونغرس بشأن رفع العقوبات المتبقية على سوريا بشكل دائم.

وتُعد هذه أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عامًا، وتأتي في سياق المساعي الأمريكية للوساطة بهدف التوصل إلى اتفاق أمني جديد بين سوريا وإسرائيل.

ونقلت وكالة "أكسيوس" عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (عن ولاية كاليفورنيا) قوله إنه يتوقع أن يلتقي الشيباني، يوم الخميس، مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مسألة الإلغاء الدائم لـ"عقوبات قيصر".

ومن المتوقع كذلك أن يلتقي الشيباني، الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفقا لـ "أكسيوس".

وكان وزير الخارجية السوري قد توجه إلى لندن، حيث عقد محادثات مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر؛ لمناقشة المقترح الإسرائيلي المتعلق باتفاقية أمنية جديدة بين الجانبين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، استمر الاجتماع خمس ساعات برعاية المبعوث الأمريكي توم باراك، وركّز على بحث الرد السوري.

وأشار أحد المصادر إلى أن المحادثات أحرزت تقدمًا ملموسًا باتجاه التوصل إلى اتفاق محتمل.