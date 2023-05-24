ديسانتيس يتحدى ترامب ويطلق من "تويتر" حملته الرئاسية

وتوقعت المصادر، أن يتم إعلان ترشح رون ديسانتيس، عصر الأربعاء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقدم ديسانتيس أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، ليطلق بذلك رسميا حملته الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وتنتظر حاكم فلوريدا، منافسة شرسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعلن سابقا معارضته لترشح ديسانتيس، وهدده بكشف ملفات "خطيرة" عنه، وفق قوله.