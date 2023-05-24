ديسانتيس يتحدى ترامب ويطلق من "تويتر" حملته الرئاسية
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، سيعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء، دخوله السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية، بشكل رسمي عن طريق مقابلة سيجريها عبر منصة "Twitter Spaces"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
وبحسب الوكالة، فقد أكد الملياردير الأمريكي، ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، هذا الخبر، حيث نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، قوله "سأجري مقابلة مع ديسانتيس.. وسيكون هناك إعلان كبير"، في إشارة إلى ترشح حاكم فلوريدا.
وتوقعت المصادر، أن يتم إعلان ترشح رون ديسانتيس، عصر الأربعاء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقدم ديسانتيس أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، ليطلق بذلك رسميا حملته الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وتنتظر حاكم فلوريدا، منافسة شرسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعلن سابقا معارضته لترشح ديسانتيس، وهدده بكشف ملفات "خطيرة" عنه، وفق قوله.