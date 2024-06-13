لبناء "هوية جديدة".. أوريليان برادييه يدعو لرؤية إصلاحية لليمين الفرنسي

سياسة الخدمة الذاتية

ويمتد انتقاد برادييه إلى ما يعتبره نمطًا من سياسة الخدمة الذاتية، حيث يعطي الأفراد الأولوية للمناصب الوزارية على حساب الولاء للحزب والخدمة العامة. مع ذلك، يرى برادييه أن هذه الأزمة فرصة للحق في إعادة تعريف نفسه، منتقدًا إحجام حزب الليبراليين التاريخي عن تأكيد استقلاله.

وأشار إلى أن مستقبل الحزب لا ينبغي أن يتشابك مع سياسات ماكرون الوسطية أو أجندة اليمين المتطرف.

ويرى برادييه أن هذا هو "العام صفر" المحتمل بالنسبة لليمين، حاثًا على العودة إلى السياسة المبدئية والابتعاد عن التحالفات النفعية.

وفي معرض تناوله لفكرة أن مقاتلي الجمهوريين قد يدعمون الاتفاق مع حزب الجبهة الوطنية، أعرب برادييه عن تصميمه على تجديد جاذبية الحزب واستعادة الأمل بين مؤيديه.

ويصر على عدم اختزال الحق في مجرد حسابات انتخابية أو مناورات انتهازية، وهو يدعو بدلاً من ذلك إلى إحياء الحوار الديمقراطي الحقيقي ورفض المشهد الذي سيطر على الخطاب السياسي الأخير.

وردًا على مبادرات الرئيس ماكرون لأعضاء حزب اليسار الذين رفضوا تحالف حزب الجبهة الوطنية، يرفض برادييه أهمية ماكرون لمستقبل السياسة الفرنسية. ويؤكد أن ماكرون، مثل سيوتي، يمثل حقبة سياسية عفا عليها الزمن بالفعل.

كما يؤكد برادييه، الحاجة إلى الحق في إعادة البناء بشكل مستقل عن نفوذ ماكرون، داعيًا إلى ترسيم واضح بين الخطوط السياسية التي لا ينبغي طمسها من أجل الوحدة السطحية.