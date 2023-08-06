روسيا تُفشل هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيّرة استهدف موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بتوقف حركة الطيران في مطار "فنوكوفو" جنوب موسكو، وتحويل رحلات جوية إلى وجهات أخرى، بعد أنباء عن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن مطار فنوكوفو الدولي في موسكو فرض قيوداً مؤقتة على وصول الطائرات ومغادرتها.

ونقلت تقارير عن إدارة المطار قولها إن "الإغلاق خارج عن إرادتها وإنه تم تغيير مسار رحلات كانت متجهة إلى مطار فنوكوفو في موسكو إلى مطارات أخرى".

من جهتها، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قوله إنه "في حوالي الساعة 11:00، كانت هناك محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة".

وأشار إلى أن "مقاتلات سلاح الجو الروسي دمرت الطائرة المسيرة عند اقترابها من موسكو".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عقب الحادثة إنه "تم اليوم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في موسكو".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وإسقاطها على أراضي منطقة بودولسك، علماً أنه لم تقع إصابات أو اضرار جراء الحادث".