تركيا تحظر تسريح الموظفين وتدعم الأجور في منطقة الزلزال

أطلقت تركيا برنامجا مؤقتا لدعم الأجور وحظرت تسريح الموظفين في عشر مدن، اليوم الأربعاء، لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية للهزات الأرضية المدمرة التي ضربت جنوب البلاد هذا الشهر.

وتأتي الإجراءات في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال تشهده البلاد في تاريخها الحديث، وقد أودى بحياة عشرات الآلاف.

وقالت الجريدة الرسمية التركية اليوم الأربعاء إن الشركات التي تعرضت مقراتها "لأضرار شديدة أو متوسطة" ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم.