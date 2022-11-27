تقرير: "تهديدات متزايدة" للسلطات الإيرانية ضد المعارضين المقيمين في كندا

تقرير: "تهديدات متزايدة" للسلطات الإيرانية ضد المعارضين المقيمين في كندا

إرم نيوز

قال عدد من الإيرانيين المقيمين في كندا والمعارضين للجمهورية الإسلامية، إنهم "مراقبون ويتعرضون للتهديد من قبل النظام الإيراني"، وذلك بعد أن نشطوا مؤخرًا في مظاهرات ضد الحكومة في بلادهم، للتعبير عن تضامنهم مع المحتجين داخل البلاد.

وأشار تقرير نشره موقع إذاعة "فراد"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى أن المخاوف بين الكنديين من أصل إيراني تزايدت بشأن التهديدات وحتى الاضطهاد على الأراضي الكندية.

وأوضح التقرير، الذي نشرته شبكة "سي بي إس" الكندية، أن "بعض الإيرانيين تلقوا رسائل تهديد عبر هواتفهم المحمولة، ومن بين أمور أخرى، طُلب منهم الامتناع عن نشر محتوى عن إيران على الشبكات الاجتماعية".

"تلقّى مكالمات من أرقام مجهولة أو أرقام كندية تسأله عن سبب نشره أشياء سلبية عن إيران على مواقع التواصل الاجتماعي".
حديث شاب إيراني للشبكة الكندية
تقرير: "تهديدات متزايدة" للسلطات الإيرانية ضد المعارضين المقيمين في كندا
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وبحسب التقرير فقد أكدت الحكومة الكندية لأول مرة، الأسبوع الماضي، أنها تحقق في حالات تهديد الحياة من قبل النظام الإيراني ضد سكان كنديين من أصول إيرانية.

لا يوجد جدية

وقالت مريم شفيع بور، الناشطة السياسية الكندية، التي كانت مسجونة سابقًا في سجن "إيفين" شمال طهران، "إن الشرطة أو الوكالات الكندية الأخرى ذات الصلة لم تقدم المساعدة لأنها على ما يبدو "لم تأخذ التهديدات على محمل الجد".

وأضافت شفيع بور" التي تشعر بالقلق من اختراق هاتفها الخلوي، أن "المهاجمين كانوا يعرفون مظهر شقتي، وكذلك الأصدقاء الذين كانوا معي، وكانوا يعرفون أن لديّ 3 قطط".

"المهاجمون كانوا يعرفون مظهر شقتي، وكذلك الأصدقاء الذين كانوا معي، وكانوا يعرفون أن لديّ 3 قطط".
الناشطة السياسية مريم شفيع بور

بدوره، قال أردشير زارع زادة، المحامي الإيراني المقيم في كندا والمعتقل سابقًا في إيران، إن "كندا لم تأخذ قضية التهديدات على محمل الجد"، مؤكدًا أن "وجود النظام الإيراني في كندا آخذ في الازدياد".

وبين للشبكة أنه "أطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، على أحد التهديدات المحددة الموجهة إليه، بأن شخصًا يشبه المحققين وقوات الأمن التابعة للحكومة الإيرانية ذهب إلى مكتبه في مدينة تورنتو، وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي التهديد من هذا الشخص".

أطلعتُ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على أحد التهديدات المحددة الموجهة إليَّ، بأن شخصًا يشبه المحققين وقوات الأمن التابعة للحكومة الإيرانية ذهب إلى مكتبي في مدينة تورنتو
المحامي الإيراني أردشير زارع زاده

وشهدت كندا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عشرات المظاهرات للتضامن مع الإيرانيين المحتجين داخل بلادهم، ويعيش حوالي نصف مليون إيراني في كندا.

تقرير: "تهديدات متزايدة" للسلطات الإيرانية ضد المعارضين المقيمين في كندا
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واستجاب مئات الآلاف من الإيرانيين حول العالم بشكل إيجابي لدعوات الناشط الإيراني، الذي يحمل الجنسية الكندية، حامد إسماعيلون، والمتحدث باسم منظمة الطائرة المحطمة الأوكرانية، وشاركوا في مظاهرات في عشرات المدن حول العالم، بما في ذلك العاصمة الألمانية برلين.

ووسط التظاهرات في إيران، أمرت حكومة إبراهيم رئيسي وزارة الخارجية بزيادة إجراءاتها في الخارج، بما يتماشى مع سياسات النظام.

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