تقرير: "تهديدات متزايدة" للسلطات الإيرانية ضد المعارضين المقيمين في كندا

قال عدد من الإيرانيين المقيمين في كندا والمعارضين للجمهورية الإسلامية، إنهم "مراقبون ويتعرضون للتهديد من قبل النظام الإيراني"، وذلك بعد أن نشطوا مؤخرًا في مظاهرات ضد الحكومة في بلادهم، للتعبير عن تضامنهم مع المحتجين داخل البلاد.

وأشار تقرير نشره موقع إذاعة "فراد"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى أن المخاوف بين الكنديين من أصل إيراني تزايدت بشأن التهديدات وحتى الاضطهاد على الأراضي الكندية.