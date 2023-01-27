أغنية ساخرة عن حرب أوكرانيا تثير شكاوى في روسيا

وفي الأغنية، التي تتضمن مقطعا يقول: "لا شيء أفضل من الموت في المعركة"، تخبر الأم التي تمثل روسيا ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات أنها تأسف لأنه أصغر من أن يقاتل، وتصف ابنها الأوسط بالخائن لأنه يعمل في تكنولوجيا المعلومات في أوروبا، وتشيد بابنها الأكبر لموته في أوكرانيا.

وقالت المؤسسة الوطنية أن كلمات الأغنية "هزأت بالمشاعر الصادقة للروس المستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل بلدهم".

ولدى سليباكوف أكثر من 1.4 مليون متابع على يوتيوب حيث حقق المقطع المصور للأغنية أكثر من 700 ألف مشاهدة منذ إصدارها يوم الثلاثاء. وحظيت الأغنية أيضا بعشرات الآلاف من المشاهدات على منصات أخرى.

وترك بعض المستمعين تعليقات مهينة على الأغنية، بينما شكر آخرون سليباكوف على ما قالوا إنها أغنية "ذكية مناهضة للحرب".