الأعنف في تاريخها.. هجمات العصابات تعكر الانتخابات في المكسيك (صور)

قُتل شخصان في هجومين على مركزَيْ تصويت، الأحد، خلال اقتراع لاختيار أول رئيسة في تاريخ البلد، الذي يقوّضه عنف عصابات المخدرات.

وتسجل الأمم المتحدة نحو 10 حالات قتل لنساء يومياً في المكسيك.

وشهدت انتخابات المكسيك أعمال عنف، تخلل الاقتراع الذي يجب أن يحسم بين المرشحة الأوفر حظاً مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شينباوم، ومنافستها سوتشيتل غالفيز.

ووقع الهجومان في منطقتين بولاية "بويبلا" وسط البلاد، والتي شهدت مقتل مرشح للانتخابات المحلّية، الجمعة.

وقُتل مرشح آخر ليلاً قبل ساعات قليلة من افتتاح مراكز الاقتراع في الغرب، بحسب النيابة.

واغتيل 25 مرشحاً على الأقل خلال الحملة الانتخابية، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" حتى السبت.