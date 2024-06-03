الأعنف في تاريخها.. هجمات العصابات تعكر الانتخابات في المكسيك (صور)
قُتل شخصان في هجومين على مركزَيْ تصويت، الأحد، خلال اقتراع لاختيار أول رئيسة في تاريخ البلد، الذي يقوّضه عنف عصابات المخدرات.
وتسجل الأمم المتحدة نحو 10 حالات قتل لنساء يومياً في المكسيك.
وشهدت انتخابات المكسيك أعمال عنف، تخلل الاقتراع الذي يجب أن يحسم بين المرشحة الأوفر حظاً مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شينباوم، ومنافستها سوتشيتل غالفيز.
ووقع الهجومان في منطقتين بولاية "بويبلا" وسط البلاد، والتي شهدت مقتل مرشح للانتخابات المحلّية، الجمعة.
وقُتل مرشح آخر ليلاً قبل ساعات قليلة من افتتاح مراكز الاقتراع في الغرب، بحسب النيابة.
واغتيل 25 مرشحاً على الأقل خلال الحملة الانتخابية، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" حتى السبت.
وقالت مرشحة المعارضة، السيناتور السابقة من يمين الوسط سوتشيتل غالفيز: "اخرجوا بلا خوف" للتصويت، بينما كانت تنتظر طويلاً تحت شمس حارقة للإدلاء بصوتها.
وأضافت: "نحن نعلم أنه لن تُقام مراكز اقتراع في بعض أجزاء تشياباس، وأنا آسفة جدا لذلك. لقد كانت هذه الانتخابات الأكثر عنفاً في تاريخ بلادنا، لكنها تمثل أيضاً فرصة هائلة لإبقاء الديموقراطية حية". وتابعت "أعتقد أن هناك مشاركة كبيرة".
وقالت شينباوم بعد التصويت في جنوب العاصمة: "إنه يوم تاريخي. أشعر بسعادة بالغة".
وفي العاصمة، أدلت المرشحتان والمرشح الأقل حظوظاً خورخي ألفاريز ماينز بأصواتهم صباحاً.
وخلال 3 أشهر من الحملات الانتخابية، كانت رئيسة بلدية العاصمة السابقة، مرشحة حركة التجديد الوطني (مورينا)، تتقدم بانتظام على منافستها من يمين الوسط سوتشيتل غالفيز، بمتوسط 17 نقطة.
وكشفت شينباوم أنها لم تصوت لنفسها في الانتخابات الرئاسية، بل لواحدة من رواد اليسار المكسيكي إيفيجينيا مارتينيز (93 عاما) تقديراً لنضالها.
واختتمت شينباوم كلامها قائلة: "تحيا الديمقراطية".
وفي المكسيك، حيث سُجّل 98,3 مليون شخص في اللوائح الانتخابية وفقاً للمعهد الانتخابي الوطني، توفر أوراق الاقتراع صندوقاً فارغاً يسمح للناس بالتصويت لمرشحين غير مسجلين.
"زمن النساء"
أما المرشح الثالث خورخي ألفاريز ماينز (38 عاماً) فقد اصطحب ابنه الصغير إلى حجرة التصويت.
وأعلن ممثل حركة المواطنين بعد التصويت أن "ديموقراطيتنا غير كاملة (...) لكننا تقدمنا للأمام".
ومن "كانكون" إلى "مكسيكو"، بدأت الطوابير تتشكل بمجرد فتح مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (14,00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش في مكسيكو).
وقالت الخبيرة السياسية آنا هيرنانديز (28 عاماً) من أمام أحد المراكز في العاصمة: "أعتقد أنها ستكون (انتخابات) تاريخية من حيث المشاركة".
وأكدت كليمنسيا هيرنانديز، وهي ربة منزل تبلغ 55 عاماً، أنها ستصوّت لشينباوم.
وقالت: "إن تولي امرأة الرئاسة سيمثل تحولاً، ولنأمل بأنها ستفعل المزيد من أجل هذا البلد، هنا العنف ضد المرأة موجود بنسبة 100%".
ورأت يونيس كارلوس، وهي متقاعدة تبلغ 70 عاماً، أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "رئيس سيء جداً، أولاً لأنه تسبب في تقسيمنا".
وقالت، بينما كانت تنتظر للإدلاء بصوتها في منطقة "بولانكو" السكنية: "صوتي لصالح الديمقراطية ولسوتشيتل غالفيز".
إضافة إلى الانتخابات الرئاسية، دُعي المقترعون إلى تجديد الكونغرس ومجلس الشيوخ واختيار حكام في 9 من أصل 32 ولاية واختيار رؤساء بلديات. وفي المجموع، تشمل الانتخابات 20 ألف مقعد.
وقالت شينباوم المدعومة بشعبية الرئيس المنتهية ولايته "سندخل التاريخ" خلال تجمع اختتمت فيه حملتها الانتخابية في مكسيكو، الأربعاء.
وأضافت مخاطبة المكسيكيات اللواتي ينددن بهيمنة مجتمع ذكوري: "إنه زمن النساء والتغيير. ذلك يعني العيش من دون خوف والتحرر من العنف".
وتفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه في كل يوم، يُقتل ما معدله تسع إلى عشر نساء في المكسيك.
من جهتها، تندد غالفيز وهي من عائلة متواضعة ووالدها من السكان الأصليين ورئيسة شركة، بفشل السياسة الأمنية للحكومة المنتهية ولايتها متحدثة عن "مقتل 186 ألف شخص وفقدان 50 ألفاً" منذ 2018.