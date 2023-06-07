حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي يترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

دخل الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي، الجمهوري كريس كريستي، السباق للانتخابات الرئاسية للعام 2024، مقدّماً نفسه على أنّه "المرشّح الوحيد القادر على مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب"، حليفه السابق الذي أصبح من أشدّ خصومه.

وكريستي (60 عاماً)، المعروف بأسلوبه القتالي، سجّل ترشيحه لدى لجنة الانتخابات الفدرالية، لينضمّ بذلك إلى ساحة مزدحمة بالمتنافسين اليمينيين الذين يتطلّعون للوصول إلى البيت الأبيض، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتس ونائب الرئيس السابق مايك بنس الذي يفترض أن يقدّم ترشيحه رسمياً في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ومن المقرّر أن يُصدر كريستي إعلاناً عاماً في ولاية نيوهامبشير في وقت لاحق.

وكان كريستي خاض في العام 2016 الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية، لكنّه ما لبث أن انسحب ودعم ترامب.