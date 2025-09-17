عراقجي: يجب إدراك أهمية اتفاق إيران مع الوكالة الدولية

شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على ضرورة أن تدرك الأطراف الدولية "الأهمية والقيمة الحقيقية" للاتفاق الذي أبرمته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن بلاده تتعامل بـ"مسؤولية عالية" في إطار التزاماتها النووية.

أخبار ذات علاقة عراقجي: تعاون إيران مع الوكالة الذرية مستمر دائما

وأوضح عراقجي، خلال اتصال هاتفي مشترك جمعه بنظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن إيران "وضعت منهجية واضحة لتنفيذ التزاماتها في الوضع الجديد"، مضيفاً أن هذا الاتفاق يمثل فرصة لجميع الأطراف للحفاظ على مسار الدبلوماسية وتجنب "أزمة يمكن تفاديها".

وانتقد وزير الخارجية الإيراني، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية، خطوة الدول الأوروبية الثلاث الرامية إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن السابقة، واصفاً ذلك بأنه "يفتقر لأي أساس قانوني أو منطقي"، داعياً العواصم الأوروبية إلى اتباع نهج مستقل ومسؤول بعيداً عن ضغوط "اللاعبين الذين لا يؤمنون بالدبلوماسية ولا بالقانون الدولي".

وأكد عراقجي أن طهران مستعدة للتوصل إلى "حل عادل ومتوازن يضمن المصالح المتبادلة"، مشدداً على أن الكرة الآن في ملعب الأطراف المقابلة لإظهار جديتها والتزامها بالدبلوماسية.

وفي المقابل، أصدرت ألمانيا بياناً عقب الاتصال الثلاثي، اعتبرت فيه أن إيران "لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231"، داعية طهران إلى استئناف المفاوضات، والسماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المواقع الحساسة، والتعامل مع ملف مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.