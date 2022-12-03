لندن تعتقل "روسيًا ثريًا" بتهمة غسل الأموال

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، اليوم السبت، إنها اعتقلت "رجل أعمال روسيًا ثريًا" للاشتباه بتورطه في غسل أموال وجرائم أخرى في إطار حملة على أثرياء فاسدين.

وأضافت الوكالة أن الرجل، الذي لم تكشف عن هويته ويبلغ من العمر 58 عامًا، من بين ثلاثة آخرين اعتقلهم ضباط من وحدة مكافحة الفساد يوم الخميس الماضي في مبنى سكني في لندن.