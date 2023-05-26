زعيما أرمينيا وأذربيجان يشيران لإحراز تقدم نحو السلام بعد مشادة كلامية

تحدث زعيما أذربيجان وأرمينيا اليوم الخميس عن إحراز تقدم نحو إنهاء نزاعهما المستمر منذ عقود على إقليم ناغورنو قرة باغ وذلك بعد مشادة لفظية بينهما في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال اجتماع في موسكو، اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أذربيجان بالتسبب في أزمة إنسانية بإغلاق الطريق البري الوحيد الرابط بين أرمينيا وناغورنو قرة باغ.

ووصف ذلك بأنه "انتهاك مباشر" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 الذي أنهى حرب الأسابيع الستة بين البلدين، ودعا إلى إيفاد بعثة دولية لتقييم الوضع.