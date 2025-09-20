logo
العالم

إيران تُعلن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تُعلن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة بوشهر للطاقة النووية في إيرانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، مساء اليوم السبت، عن تعليق مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء الإعلان عن التعليق في بيان للمجلس أصدره بعد اجتماعه، برئاسة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

أخبار ذات علاقة

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي

إيران تتهم أوروبا بالتشدد بعد اتفاق التعاون النووي مع "الطاقة الذرية"

 وذكر البيان الإيراني أن تعليق التعاون، جاء رداً على ما وصفه بـ "الإجراءات غير المسؤولة" لثلاث دول أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني.

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، التطورات الإقليمية و"المغامرات العدوانية للكيان الصهيوني"، مؤكدًا أن السياسة الراسخة للجمهورية الإسلامية هي تعزيز التعاون لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

وبحث المجلس خلال اجتماعه مواقف عدد من الدول في الساحة الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بالعمليات العسكرية والعقوبات.

ولفت في بيانه إلى أن الخطوات الأوروبية الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني، رغم تعاون طهران المستمر مع الوكالة الدولية وتقديمها مقترحات للحل، قد أدت عملياً إلى تعليق التعاون القائم مع الوكالة.

أخبار ذات علاقة

منشآت تخصيب اليورانيوم في مركز نطنز للأبحاث النووية

حذرت من "سلوك عدائي".. طهران تحدد شروطها لتنفيذ الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية

 وكلف المجلس، وزارة الخارجية بمواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس، بما يضمن حماية المصالح الوطنية الإيرانية.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC