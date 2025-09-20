إيران تُعلن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، مساء اليوم السبت، عن تعليق مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء الإعلان عن التعليق في بيان للمجلس أصدره بعد اجتماعه، برئاسة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وذكر البيان الإيراني أن تعليق التعاون، جاء رداً على ما وصفه بـ "الإجراءات غير المسؤولة" لثلاث دول أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني.

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، التطورات الإقليمية و"المغامرات العدوانية للكيان الصهيوني"، مؤكدًا أن السياسة الراسخة للجمهورية الإسلامية هي تعزيز التعاون لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

وبحث المجلس خلال اجتماعه مواقف عدد من الدول في الساحة الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بالعمليات العسكرية والعقوبات.

ولفت في بيانه إلى أن الخطوات الأوروبية الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني، رغم تعاون طهران المستمر مع الوكالة الدولية وتقديمها مقترحات للحل، قد أدت عملياً إلى تعليق التعاون القائم مع الوكالة.

وكلف المجلس، وزارة الخارجية بمواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس، بما يضمن حماية المصالح الوطنية الإيرانية.